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ABD’nin galvanizli sac ihracatı 2026’nın Mayıs ayında %10,8 artış kaydetti

Salı, 21 Temmuz 2026 10:33:36 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre bu yılın Mayıs ayında ABD’nin galvanizli sac ve şerit ihracatı bir önceki aya kıyasla %10,8 ve 2025’in aynı ayına kıyasla %7,5 artışla 110.893 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 149,6 milyon $ ve 2025 yılının Mayıs ayında kaydedilen 151,9 milyon $’a kıyasla 162,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en çok galvanizli sac ihraç ettiği ülke, Nisan ayında kaydedilen 63.339 mt ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 62.074 mt’a kıyasla 70.161 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı 40.305 mt ile Kanada takip etti. Mayıs ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda galvanizli sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.

BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.


Etiketler: Galvanizli Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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