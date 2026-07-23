ABD'nin galvanizli sac ithalatı 2026'nın Mayıs ayında %7,3 arttı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre bu yılın Mayıs ayında ABD'nin galvanizli sac ve şerit ihracatı bir önceki aya kıyasla %10,8 ve 2025'in aynı ayına kıyasla %7,5 artışla 110.893 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 149,6 milyon $ ve 2025 yılının Mayıs ayında kaydedilen 151,9 milyon $'a kıyasla 162,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en çok galvanizli sac ihraç ettiği ülke, Nisan ayında kaydedilen 63.339 mt ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 62.074 mt'a kıyasla 70.161 mt ile Meksika oldu. Meksika'yı 40.305 mt ile Kanada takip etti. Mayıs ayında ABD'nin 1.000 mt ve üzeri miktarda galvanizli sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.