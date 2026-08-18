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ABD'nin galvanizli sac ihracatı 2026'nın Haziran ayında %0,4 geriledi

Salı, 18 Ağustos 2026 10:40:55 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre bu yılın Haziran ayında ABD'nin galvanizli sac ve şerit ihracatı bir önceki aya kıyasla %0,4 düşüş ve 2025'in aynı ayına kıyasla %4,6 artışla 110.462 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 162,9 milyon $ ve 2025 yılının Haziran ayında kaydedilen 153,7 milyon $'a kıyasla 166,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en çok galvanizli sac ihraç ettiği ülke, Mayıs ayında kaydedilen 70.161 mt ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 61.398 mt'a kıyasla 70.996 mt ile Meksika oldu. Meksika'yı 39.012 mt ile Kanada takip etti. Haziran ayında ABD'nin 1.000 mt ve üzeri miktarda galvanizli sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.

BerkArslan
Berk Arslan
Editör

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.


Etiketler: Galvanizli Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

Pazaryeri Teklifleri

Sıcak Daldırma Galv. Rulo
Kalınlık:  0,3 - 3 mm
Genişlik:  200 - 1.500 mm
Rulo:   R
MİPAR METAL
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Galvanizli Levha Sac
Kalınlık:  0,4 - 3 mm
Genişlik:  1.000 - 1.500 mm
Boy:  100 - 6.000 mm
DX51-D DX54-D
AYDEMİR METAL VE ÇELİK ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
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Galvanizli Levha Sac
Kalınlık:  0,2 - 5 mm
DEHA METALURJİ METAL SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
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