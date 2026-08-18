ABD'nin galvanizli sac ihracatı 2026'nın Haziran ayında %0,4 geriledi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre bu yılın Haziran ayında ABD'nin galvanizli sac ve şerit ihracatı bir önceki aya kıyasla %0,4 düşüş ve 2025'in aynı ayına kıyasla %4,6 artışla 110.462 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 162,9 milyon $ ve 2025 yılının Haziran ayında kaydedilen 153,7 milyon $'a kıyasla 166,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en çok galvanizli sac ihraç ettiği ülke, Mayıs ayında kaydedilen 70.161 mt ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 61.398 mt'a kıyasla 70.996 mt ile Meksika oldu. Meksika'yı 39.012 mt ile Kanada takip etti. Haziran ayında ABD'nin 1.000 mt ve üzeri miktarda galvanizli sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.