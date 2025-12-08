 |  Giriş 
ABD’nin çelik ihracatı 2025’in Ağustos ayında %3,6 arttı

Pazartesi, 08 Aralık 2025 12:25:47 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre bu yılın Ağustos ayında ülkenin çelik ihracatı, bir önceki aya kıyasla %3,6 artış ve yıllık %23,4 düşüşle 585.613 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 1,06 milyar $’a ve 2024 yılının Ağustos ayında kaydedilen 1,33 milyar $’a kıyasla 1,12 milyar $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin Meksika’ya yaptığı çelik ihracatı aylık %0,4 artış ve yıllık %20,4 düşüşle 342.635 mt olurken, Kanada’ya yapılan ihracat ise aylık %4,2 artış ve yıllık %33,5 düşüşle 194.067 mt seviyesinde kaydedildi.

Ağustos ayında ABD’nin en fazla çelik ihracatı yaptığı diğer ülkeler, 11.307 mt ile İsveç, 7.212 mt ile Brezilya ve 2.381 mt ile İtalya oldu.

Ayrıca Ağustos ayında ABD’nin en fazla ihracat yaptığı ürünler, 101.665 mt ile galvanizli sac, 51.531 mt ile sıcak sac, 86.358 mt ile boyuna kesme levha, 64.227 mt ile soğuk sac ve 32.928 mt ile rulo levha oldu.


