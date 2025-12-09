ABD’nin galvanizli sac ihracatı 2025’in Ağustos ayında %4,9 düştü

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD’nin galvanizli sac ve şerit ihracatı bu yılın Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %4,9 ve 2024’ün aynı ayına kıyasla %24,2 düşüşle 101.665 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 158,14 milyon $’a ve 2024 yılının Ağustos ayında kaydedilen 193,78 milyon $’a kıyasla 148,77 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en çok galvanizli sac ihraç ettiği ülke, Temmuz ayında kaydedilen 61.484 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 76.265 mt’a kıyasla 57.191 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 43.845 mt ile Kanada takip etti. Ağustos ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda galvanizli sac ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.