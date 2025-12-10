ABD’nin galvanizli sac ithalatı 2025’in Ağustos ayında %15,4 düştü

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre ABD’nin galvanizli sac ve şerit ithalatı Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %15,4 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %52,4 düşüşle 118.575 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 158,94 milyon $’a ve 2024 yılının Ağustos ayında kaydedilen 273,73 milyon $’a kıyasla 121 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en çok galvanizli sac ithal ettiği ülke, Temmuz ayında kaydedilen 57.386 mt’a ve 2024’ün aynı ayında kaydedilen 80.056 mt’a kıyasla 66.073 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 13.304 mt ile Güney Kore, 5.314 mt ile Tayvan, 4.822 mt ile Avusturya, 4.600 mt ile Birleşik Arap Emirlikleri ve 3.821 mt ile Hollanda takip etti.