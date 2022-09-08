ABD’nin dış ticaret açığı Temmuz ayında 70,6 milyar $’a geriledi

Perşembe, 08 Eylül 2022 09:14:18 (GMT+3) | San Diego

ABD İstatistik Bürosu ve Ekonomik Analiz Bürosu, ülkenin mal ve hizmet ticaretindeki açığın bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla 10,2 milyar $ düşüşle 70,6 milyar $’a gerilediğini açıkladı.

Söz konusu ayda, ülkenin ihracatı Haziran ayına kıyasla 500 milyon $ artışla 259,3 milyar $; ithalatı ise bir önceki aya kıyasla 9,7 milyar $ düşüşle 329,9 milyar $ seviyelerinde kaydedildi. Mal ve hizmet ticareti açığındaki düşüş Temmuz ayında, mal ticareti açığının 8,2 milyar $ düşüşle 91,1 milyar $ ve hizmet ticareti fazlasının 2,1 milyar $ artışla 20,4 milyar $ olmasından kaynaklandı.

Aynı ayda mal ve hizmet ticaretindeki açık geçtiğimiz yılın Temmuz ayında kaydedilen açığın 136,6 milyar $ veya %29 üzerinde yer aldı. İhracat 286,4 milyar $ veya %19,9, ithalat ise 423 milyar $ veya %22,1 artış kaydetti.

Temmuz ayı rakamlarına göre, Güney ve Orta Amerika (7,4 milyar $), Hollanda (3,6 milyar $), Singapur (2,6 milyar $), Hong Kong (2,3 milyar $), İsviçre (2,1 milyar $), İngiltere (1,7 milyar $), Brezilya (1,4 milyar $), Avustralya (1,3 milyar $) ve Belçika (1,2 milyar $) ile yapılan ticarette fazlalık verildi.

Öte yandan Çin (33 milyar $), Avrupa Birliği (11,9 milyar $), Meksika (11,7 milyar $), Vietnam (10 milyar $), Kanada (8,7 milyar $), Japonya (5,5 milyar $), Almanya (5,1 milyar $), Tayvan (4,6 milyar $), İrlanda (4,2 milyar $), Hindistan (3,7 milyar $), Güney Kore (3,6 milyar $), Malezya (2,9 milyar $), İtalya (2,3 milyar $), Suudi Arabistan (1,3 milyar $), Fransa (800 milyon $) ve İsrail (600 milyon $) ile yapılan ticarette ise açık verildi.