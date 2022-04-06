﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin dış ticaret açığı Şubat ayında 89,2 milyar $’a geriledi

Çarşamba, 06 Nisan 2022 09:56:50 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD İstatistik Bürosu ve Ekonomik Analiz Bürosu, ülkenin mal ve hizmet ticaretindeki açığın bu yılın Şubat ayında, Ocak ayına kıyasla 89,2 milyar $’a gerilediğini açıkladı.

Söz konusu ayda, ülkenin ihracatı Ocak ayına kıyasla 4,1 milyar $ artışla 228,6 milyar $; ithalatı ise bir önceki aya kıyasla 4,1 milyar $ artışla 317,8 milyar $ seviyelerinde kaydedildi.

Mal ve hizmet ticareti açığındaki düşüş Şubat ayında, mal ticareti açığının 1,1 milyar $ düşüşle 107,5 milyar $ ve hizmet ticareti fazlasının 1,1 milyar $ düşüşle 18,3 milyar $ olmasından kaynaklandı.

Aynı ayda mal ve hizmet ticaretindeki açık geçtiğimiz yılın Şubat ayında kaydedilen açığın 45,7 milyar $ veya %34,5 üzerinde yer aldı. İhracat 68 milyar $ veya %17,6, ithalat ise 113,7 milyar $ veya %22 artış kaydetti.

Şubat ayı rakamlarına göre, Güney ve Orta Amerika (5,7 milyar $), Hong Kong (1,4 milyar $), Singapur (1,2 milyar $), Brezilya (1,2 milyar $) ve İngiltere (900 milyon $) ile yapılan ticarette fazlalık verildi.

Öte yandan Çin (41,2 milyar $), Avrupa Birliği (17 milyar $), Meksika (9,8 milyar $), Kanada (6,8 milyar $), Almanya (5,4 milyar $), Japonya (5,1 milyar $), Tayvan (4,2 milyar $), Güney Kore (4,1 milyar $), İtalya (3 milyar $), Hindistan (2,2 milyar $), Suudi Arabistan (100 milyon $) ve Fransa (100 milyon $) ile yapılan ticarette ise açık verildi.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika ticaret 

Benzer haberler

09 Mar

ABD’nin dış ticaret açığı Ocak ayında 89,7 milyar $’a çıktı
09 Şub

ABD’nin dış ticaret açığı Aralık ayında 80,7 milyar $’a çıktı
07 Oca

ABD’nin dış ticaret açığı Kasım ayında 80,2 milyar $’a çıktı
08 Ara

ABD’nin dış ticaret açığı Ekim ayında 67,1 milyar $’a geriledi
05 Kas

ABD’nin dış ticaret açığı Eylül ayında 80,9 milyar $’a çıktı
03 Eyl

ABD’nin dış ticaret açığı Temmuz ayında 70,1 milyar $’a geriledi
06 Ağu

ABD’nin dış ticaret açığı Haziran ayında 75,7 milyar $’a çıktı
05 Tem

ABD’nin dış ticaret açığı Mayıs ayında 71,2 milyar $’a çıktı
09 Haz

ABD’nin dış ticaret açığı Nisan ayında 68,9 milyar $’a geriledi
10 May

ABD’nin boyuna kesme levha ihracatı Mart ayında %36,8 arttı