ABD’nin dış ticaret açığı Şubat ayında 89,2 milyar $’a geriledi

Çarşamba, 06 Nisan 2022 09:56:50 (GMT+3) | San Diego

ABD İstatistik Bürosu ve Ekonomik Analiz Bürosu, ülkenin mal ve hizmet ticaretindeki açığın bu yılın Şubat ayında, Ocak ayına kıyasla 89,2 milyar $’a gerilediğini açıkladı.

Söz konusu ayda, ülkenin ihracatı Ocak ayına kıyasla 4,1 milyar $ artışla 228,6 milyar $; ithalatı ise bir önceki aya kıyasla 4,1 milyar $ artışla 317,8 milyar $ seviyelerinde kaydedildi.

Mal ve hizmet ticareti açığındaki düşüş Şubat ayında, mal ticareti açığının 1,1 milyar $ düşüşle 107,5 milyar $ ve hizmet ticareti fazlasının 1,1 milyar $ düşüşle 18,3 milyar $ olmasından kaynaklandı.

Aynı ayda mal ve hizmet ticaretindeki açık geçtiğimiz yılın Şubat ayında kaydedilen açığın 45,7 milyar $ veya %34,5 üzerinde yer aldı. İhracat 68 milyar $ veya %17,6, ithalat ise 113,7 milyar $ veya %22 artış kaydetti.

Şubat ayı rakamlarına göre, Güney ve Orta Amerika (5,7 milyar $), Hong Kong (1,4 milyar $), Singapur (1,2 milyar $), Brezilya (1,2 milyar $) ve İngiltere (900 milyon $) ile yapılan ticarette fazlalık verildi.

Öte yandan Çin (41,2 milyar $), Avrupa Birliği (17 milyar $), Meksika (9,8 milyar $), Kanada (6,8 milyar $), Almanya (5,4 milyar $), Japonya (5,1 milyar $), Tayvan (4,2 milyar $), Güney Kore (4,1 milyar $), İtalya (3 milyar $), Hindistan (2,2 milyar $), Suudi Arabistan (100 milyon $) ve Fransa (100 milyon $) ile yapılan ticarette ise açık verildi.