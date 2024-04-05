ABD’nin dış ticaret açığı Şubat ayında 68,9 milyar $’a çıktı

Cuma, 05 Nisan 2024 09:27:11 (GMT+3) | San Diego

ABD İstatistik Bürosu ve Ekonomik Analiz Bürosu, ülkenin mal ve hizmet ticaretindeki açığının Şubat ayında bir önceki aya kıyasla 1,3 milyar $ artışla 68,9 milyar $’a çıktığını açıkladı.

Söz konusu ayda ülkenin ihracatı Ocak ayına kıyasla 5,8 milyar $ artışla 263 milyar $; ithalatı ise bir önceki aya kıyasla 7,1 milyar $ artışla 331,9 milyar $ seviyelerinde kaydedildi.

Mal ve hizmet ticareti açığındaki artış Şubat ayında mal ticareti açığının 300 milyon $ düşerek 91,4 milyar $ ve hizmet ticareti fazlasının yaklaşık 1,6 milyar $ düşüşle 22,5 milyar $ olmasından kaynaklandı.

Şubat ayı rakamlarına göre, Güney ve Orta Amerika (5,5 milyar $), Hollanda (4,3 milyar $), Hong Kong (2,8 milyar $), Avustralya (1,6 milyar $), İngiltere (800 milyon $), Belçika (600 milyon $), Brezilya (600 milyon $), İsviçre (400 milyon $) ve Suudi Arabistan (100 milyon $’dan az) ile yapılan ticarette fazla verildi.

Öte yandan Çin (21,9 milyar $), Avrupa Birliği (17,6 milyar $), Meksika (15,3 milyar $), Vietnam (9,6 milyar $), Almanya (7,6 milyar $), Japonya (6,2 milyar $), İrlanda (5,3 milyar $), Güney Kore (5,2 milyar $), Kanada (5,1 milyar $), Hindistan (4,4 milyar $), Tayvan (4,2 milyar $), İtalya (3,4 milyar $), Malezya (2,4 milyar $), Fransa (800 milyon $), Singapur (300 milyon $) ve İsrail (300 milyon $) ile yapılan ticarette ise açık verildi.