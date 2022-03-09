ABD’nin dış ticaret açığı Ocak ayında 89,7 milyar $’a çıktı

Çarşamba, 09 Mart 2022 09:10:53 (GMT+3) | San Diego

ABD İstatistik Bürosu ve Ekonomik Analiz Bürosu, ülkenin mal ve hizmet ticaretindeki açığın bu yılın Ocak ayında, Aralık ayında kaydedilen 82 milyar $’a kıyasla 7,7 milyar $ artışla 89,7 milyar $’a çıktığını açıkladı.

Söz konusu ayda, ülkenin ihracatı Aralık ayına kıyasla 3,9 milyar $ düşüşle 224,4 milyar $; ithalatı ise bir önceki aya kıyasla 3,8 milyar $ artışla 314,1 milyar $ seviyelerinde kaydedildi. Mal ve hizmet ticareti açığındaki artış Ocak ayında, mal ticareti açığının 7,1 milyar $ artışla 108,9 milyar $ ve hizmet ticareti fazlasının 600 milyon $ düşüşle 19,2 milyar $ olmasından kaynaklandı.

Aynı ayda mal ve hizmet ticaretindeki açık geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen açığın 24,6 milyar $ veya %37,7 üzerinde yer aldı. İhracat 29,9 milyar $ veya %15,4, ithalat ise 54,4 milyar $ veya %21 artış kaydetti.

Ocak ayı rakamlarına göre, Güney ve Orta Amerika (4,4 milyar $), Hong Kong (2 milyar $), Singapur (1,3 milyar $), Brezilya (1,1 milyar $) ve İngiltere (1 milyar $) ile yapılan ticarette fazlalık verildi.

Öte yandan Çin (33,3 milyar $), Avrupa Birliği (18 milyar $), Meksika (12,5 milyar $), Japonya (7,1 milyar $), Kanada (6,8 milyar $), Almanya (5,4 milyar $), Tayvan (3,9 milyar $), İtalya (3,2 milyar $), Güney Kore (3 milyar $), Hindistan (2,4 milyar $), Suudi Arabistan (800 milyon $) ve Fransa (800 milyon $) ile yapılan ticarette ise açık verildi.