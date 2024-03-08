ABD’nin dış ticaret açığı Ocak ayında 67,4 milyar $’a çıktı

Cuma, 08 Mart 2024 10:17:13 (GMT+3) | San Diego

ABD İstatistik Bürosu ve Ekonomik Analiz Bürosu, ülkenin mal ve hizmet ticaretindeki açığın Ocak ayında bir önceki aya kıyasla 3,3 milyar $ artışla 67,4 milyar $’a çıktığını açıkladı.

Söz konusu ayda ülkenin ihracatı Aralık ayına kıyasla 300 milyon $ artışla 257,2 milyar $; ithalatı ise bir önceki aya kıyasla 3,6 milyar $ artışla 324,6 milyar $ seviyelerinde kaydedildi.

Mal ve hizmet ticareti açığındaki artış Ocak ayında mal ticareti açığının 3 milyar $ artarak 91,6 milyar $ ve hizmet ticareti fazlasının yaklaşık 300 milyon $ düşüşle 24,2 milyar $ olmasından kaynaklandı.

Mal ve hizmet ticaretindeki açık 2023 yılının aynı ayında kaydedilen açığın 2,9 milyar $ veya %4,1 altında yer aldı. İhracat 1 milyar $ veya %0,4 azalırken ithalat ise 3,9 milyar $ veya %1,2 düşüş kaydetti.

Ocak ayı rakamlarına göre, Güney ve Orta Amerika (4,2 milyar $), Hollanda (4,1 milyar $), Hong Kong (2,2 milyar $), Avustralya (1,6 milyar $), İngiltere (1,4 milyar $), Belçika (1,1 milyar $), Singapur (400 milyon $), Brezilya (200 milyon $) ve Suudi Arabistan (200 milyon $) ile yapılan ticarette fazla verildi.

Öte yandan Çin (22,9 milyar $), Avrupa Birliği (18,1 milyar $), Meksika (12,7 milyar $), Vietnam (8,5 milyar $), Japonya (7,3 milyar $), Almanya (6,3 milyar $), İrlanda (6 milyar $), Kanada (5,7 milyar $), Güney Kore (5,5 milyar $), Tayvan (4,8 milyar $), İtalya (3,8 milyar $), Hindistan (3,7 milyar $), Malezya (2,1 milyar $), İsviçre (1,5 milyar $), Fransa (1,4 milyar $) ve İsrail (400 milyon $) ile yapılan ticarette ise açık verildi.