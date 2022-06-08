ABD’nin dış ticaret açığı Nisan ayında 87,1 milyar $’a geriledi

Çarşamba, 08 Haziran 2022 09:31:18 (GMT+3) | San Diego

ABD İstatistik Bürosu ve Ekonomik Analiz Bürosu, ülkenin mal ve hizmet ticaretindeki açığın bu yılın Nisan ayında, Mart ayına kıyasla 20,6 milyar $ düşüşle 87,1 milyar $’a gerilediğini açıkladı.

Söz konusu ayda, ülkenin ihracatı Mart ayına kıyasla 8,5 milyar $ artışla 252,6 milyar $; ithalatı ise bir önceki aya kıyasla 12,1 milyar $ düşüşle 339,7 milyar $ seviyelerinde kaydedildi. Mal ve hizmet ticareti açığındaki düşüş Nisan ayında, mal ticareti açığının 19,1 milyar $ düşüşle 107,7 milyar $ ve hizmet ticareti fazlasının 1,5 milyar $ artışla 20,7 milyar $ olmasından kaynaklandı.

Aynı ayda mal ve hizmet ticaretindeki açık geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen açığın 107,9 milyar $ veya %41,1 üzerinde yer aldı. İhracat 151,3 milyar $ veya %18,8, ithalat ise 259,2 milyar $ veya %24,3 artış kaydetti.

Nisan ayı rakamlarına göre, Güney ve Orta Amerika (7,7 milyar $), Hollanda (3 milyar $), Brezilya (2,4 milyar $), Hong Kong (2,2 milyar $), Avustralya (1,4 milyar $), İngiltere (1 milyar $), Belçika (600 milyon $) ve Singapur (600 milyon $) ile yapılan ticarette fazlalık verildi.

Öte yandan Çin (34,9 milyar $), Avrupa Birliği (17 milyar $), Meksika (11,5 milyar $), Vietnam (11,1 milyar $), Kanada (8,7 milyar $), İrlanda (6 milyar $), Japonya (5,6 milyar $), Almanya (5,2 milyar $), Güney Kore (3,9 milyar $), Tayvan (3,9 milyar $), Hindistan (3,8 milyar $), İtalya (3,3 milyar $), Malezya (3,1 milyar $), İsviçre (2,9 milyar $), Fransa (1,7 milyar $), Suudi Arabistan (900 milyon $) ve İsrail (600 milyon $) ile yapılan ticarette ise açık verildi.