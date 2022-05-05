ABD’nin dış ticaret açığı Mart ayında 109,8 milyar $’a yükseldi

Perşembe, 05 Mayıs 2022 10:10:30 (GMT+3) | San Diego

ABD İstatistik Bürosu ve Ekonomik Analiz Bürosu, ülkenin mal ve hizmet ticaretindeki açığın bu yılın Mart ayında, Şubat ayına kıyasla 20 milyar $ artışla 109,8 milyar $’a yükseldiğini açıkladı.

Söz konusu ayda, ülkenin ihracatı Şubat ayına kıyasla 12,9 milyar $ artışla 241,7 milyar $; ithalatı ise bir önceki aya kıyasla 32,9 milyar $ artışla 351,5 milyar $ seviyelerinde kaydedildi.

Mal ve hizmet ticareti açığındaki artış Mart ayında, mal ticareti açığının 20,4 milyar $ artışla 128,1 milyar $ ve hizmet ticareti fazlasının 400.000$ artışla 18,3 milyar $ olmasından kaynaklandı.

Aynı ayda mal ve hizmet ticaretindeki açık geçtiğimiz yılın Mart ayında kaydedilen açığın 84,8 milyar $ veya %41,5 üzerinde yer aldı. İhracat 104,5 milyar $ veya %17,7, ithalat ise 189,3 milyar $ veya %23,8 artış kaydetti.

Mart ayı rakamlarına göre, Güney ve Orta Amerika (6,7 milyar $), Hong Kong (1,3 milyar $), Brezilya (1,2 milyar $) ve İngiltere (500 milyon $) ile yapılan ticarette fazlalık verildi.

Öte yandan Çin (48,6 milyar $), Avrupa Birliği (15,6 milyar $), Meksika (10,6 milyar $), Kanada (10,3 milyar $), Almanya (6,2 milyar $), Japonya (6,1 milyar $), Tayvan (4,9 milyar $), İtalya (3,4 milyar $), Hindistan (3,2 milyar $), Güney Kore (3,1 milyar $), Suudi Arabistan (1 milyar $), Fransa (800 milyon $) ve Singapur (100 milyon $) ile yapılan ticarette ise açık verildi.