ABD’nin dış ticaret açığı Kasım ayında 63,2 milyar $ oldu

Çarşamba, 10 Ocak 2024 09:58:27 (GMT+3) | San Diego

ABD İstatistik Bürosu ve Ekonomik Analiz Bürosu, ülkenin mal ve hizmet ticaretindeki açığın geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla 1,3 milyar $ düşüşle 63,2 milyar $’a indiğini açıkladı.

Söz konusu ayda ülkenin ihracatı Ekim ayına kıyasla 4,8 milyar $ düşüşle 253,7 milyar $; ithalatı ise bir önceki aya kıyasla 6,1 milyar $ düşüşle 316,9 milyar $ seviyelerinde kaydedildi.

Mal ve hizmet ticareti açığındaki düşüş Kasım ayında mal ticareti açığının 600 milyon $ düşerek 89,4 milyar $ ve hizmet ticareti fazlasının yaklaşık 0,7 milyar $ artışla 26,2 milyar $ olmasından kaynaklandı.

2023 yılının ilk on bir ayında mal ve hizmet ticaretindeki açık geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen açığın 161,8 milyar $ veya %18,4 altında yer aldı. İhracat 28,8 milyar $ veya %1 artarken ithalat ise 133 milyar $ veya %3,6 düşüş kaydetti.

Kasım ayı rakamlarına göre, Güney ve Orta Amerika (4,1 milyar $), Hollanda (3 milyar $), Hong Kong (1,8 milyar $), Avustralya (1,4 milyar $), İngiltere (600 milyon $), Singapur (400 milyon $), Belçika (200 milyon $) ve Brezilya (100 milyon $’dan az) ile yapılan ticarette fazla verildi.

Öte yandan Çin (21,5 milyar $), Avrupa Birliği (15,6 milyar $), Meksika (13,8 milyar $), Vietnam (9,7 milyar $), Kanada (7,8 milyar $), Japonya (7,1 milyar $), Almanya (5,6 milyar $), Tayvan (4,6 milyar $), İrlanda (4,4 milyar $), Hindistan (4 milyar $), İtalya (3,6 milyar $), Güney Kore (3,5 milyar $), İsviçre (2,3 milyar $) Malezya (1,7 milyar $), Fransa (600 milyon $), İsrail (400 milyon $) ve Suudi Arabistan (100 milyon $) ile yapılan ticarette ise açık verildi.