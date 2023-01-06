ABD’nin dış ticaret açığı Kasım ayında 61,5 milyar $’a geriledi

Cuma, 06 Ocak 2023 09:20:31 (GMT+3) | San Diego

ABD İstatistik Bürosu ve Ekonomik Analiz Bürosu, ülkenin mal ve hizmet ticaretindeki açığın geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla 16,3 milyar $ düşüşle 61,5 milyar $’a gerilediğini açıkladı.

Söz konusu ayda ülkenin ihracatı Ekim ayına kıyasla 5,1 milyar $ düşüşle 251,9 milyar $; ithalatı ise bir önceki aya kıyasla 21,5 milyar $ düşüşle 313,4 milyar $ seviyelerinde kaydedildi. Mal ve hizmet ticareti açığındaki düşüş Kasım ayında mal ticareti açığının 15,3 milyar $ düşüşle 84,1 milyar $ ve hizmet ticareti fazlasının 1 milyar $ artışla 22,5 milyar $ olmasından kaynaklandı.

Geçtiğimiz yılın ilk 11 ayında mal ve hizmet ticaretindeki açık 2021 yılının aynı döneminde kaydedilen açığın 120,1 milyar $ veya %15,7 üzerinde yer aldı. İhracat 439,4 milyar $ veya %18,9, ithalat ise 559,5 milyar $ veya %18,1 artış kaydetti.

Kasım ayı rakamlarına göre, Güney ve Orta Amerika (5,3 milyar $), Hollanda (2,4 milyar $), Hong Kong (1,6 milyar $), İngiltere (1,2 milyar $), Avustralya 1 milyar $), Singapur (1 milyar $), Brezilya (500 milyon $) ve Belçika (100 milyon $) ile yapılan ticarette fazla verildi.

Öte yandan Çin (20,4 milyar $), Avrupa Birliği (19,5 milyar $), Meksika (10,9 milyar $), Vietnam (8,5 milyar $), Almanya (7,2 milyar $), İrlanda (5,6 milyar $), Japonya (5,6 milyar $), Tayvan (4,1 milyar $), Güney Kore (3,7 milyar $), Kanada (3,5 milyar $), İtalya (3,4 milyar $), Malezya (3,1 milyar $), Hindistan (2,3 milyar $), İsviçre (1,3 milyar $), Suudi Arabistan (900 milyon $), İsrail (700 milyon $) ve Fransa (600 milyon $) ile yapılan ticarette ise açık verildi.