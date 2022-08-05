ABD’nin dış ticaret açığı Haziran ayında 79,6 milyar $’a geriledi

Cuma, 05 Ağustos 2022 09:16:05 (GMT+3) | San Diego

ABD İstatistik Bürosu ve Ekonomik Analiz Bürosu, ülkenin mal ve hizmet ticaretindeki açığın bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla 5,3 milyar $ düşüşle 79,6 milyar $’a gerilediğini açıkladı.

Söz konusu ayda, ülkenin ihracatı Mayıs ayına kıyasla 4,3 milyar $ artışla 260,8 milyar $; ithalatı ise bir önceki aya kıyasla 1 milyar $ düşüşle 340,4 milyar $ seviyelerinde kaydedildi. Mal ve hizmet ticareti açığındaki düşüş Haziran ayında, mal ticareti açığının 4,9 milyar $ düşüşle 99,5 milyar $ ve hizmet ticareti fazlasının 300 milyon $ artışla 19,9 milyar $ olmasından kaynaklandı.

Aynı ayda mal ve hizmet ticaretindeki açık geçtiğimiz yılın Haziran ayında kaydedilen açığın 134,1 milyar $ veya %33,4 üzerinde yer aldı. İhracat 246,2 milyar $ veya %20, ithalat ise 380,3 milyar $ veya %23,3 artış kaydetti.

Haziran ayı rakamlarına göre, Güney ve Orta Amerika (7,9 milyar $), Hollanda (3 milyar $), Singapur (1,8 milyar $), Hong Kong (1,7 milyar $), Brezilya (1,7 milyar $), Avustralya (1,5 milyar $), Belçika (1 milyar $) ve İsviçre (900 milyon $) ile yapılan ticarette fazlalık verildi.

Öte yandan Çin (36,9 milyar $), Avrupa Birliği (17,6 milyar $), Vietnam (11,1 milyar $), Meksika (9,7 milyar $), Kanada (7,3 milyar $), İrlanda (6,1 milyar $), Almanya (5,4 milyar $), Hindistan (5,2 milyar $), Japonya (4,7 milyar $), Güney Kore (3,7 milyar $), Tayvan (3,6 milyar $), İtalya (3,5 milyar $), Malezya (3 milyar $), Suudi Arabistan (1,9 milyar $), Fransa (900 milyon $), İsrail (800 milyon $) ve İngiltere (400 milyon $) ile yapılan ticarette ise açık verildi.