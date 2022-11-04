ABD’nin dış ticaret açığı Eylül ayında 73,3 milyar $’a çıktı

Cuma, 04 Kasım 2022 09:38:19 (GMT+3) | San Diego

ABD İstatistik Bürosu ve Ekonomik Analiz Bürosu, ülkenin mal ve hizmet ticaretindeki açığın bu yıl Eylül ayında, Ağustos ayına kıyasla 7,6 milyar $ düşüşle 73,3 milyar $’a çıktığını açıkladı.

Söz konusu ayda, ülkenin ihracatı Ağustos ayına kıyasla 2,8 milyar $ düşüşle 258 milyar $; ithalatı ise bir önceki aya kıyasla 4,8 milyar $ artışla 331,3 milyar $ seviyelerinde kaydedildi. Mal ve hizmet ticareti açığındaki artış Eylül ayında, mal ticareti açığının 6,6 milyar $ artışla 92,7 milyar $ ve hizmet ticareti fazlasının 1 milyar $ artışla 19,5 milyar $ olmasından kaynaklandı.

İlk 8 ayda mal ve hizmet ticaretindeki açık geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen açığın 125,6 milyar $ veya %20,2 üzerinde yer aldı. İhracat 378,1 milyar $ veya %20,2, ithalat ise 503,6 milyar $ veya %20,2 artış kaydetti.

Eylül ayı rakamlarına göre, Güney ve Orta Amerika (6,9 milyar $), Hollanda (4,3 milyar $), Singapur (2,5 milyar $), Hong Kong (1,8 milyar $), Avustralya (1,6 milyar $), İngiltere (1,3 milyar $), Brezilya (1,2 milyar $) ve Belçika (300 milyon $) ile yapılan ticarette fazla verildi.

Öte yandan Çin (32,1 milyar $), Avrupa Birliği (16 milyar $), Meksika (11,9 milyar $), Vietnam (10,1 milyar $), Almanya (7,1 milyar $), İrlanda (5,5 milyar $), Kanada (5,3 milyar $), Japonya (5,2 milyar $), Güney Kore (4,2 milyar $), Tayvan (3,8 milyar $), İtalya (3,6 milyar $), Malezya (3,4 milyar $), Hindistan (2,5 milyar $), İsviçre (1,9 milyar $), Fansa (800 milyon $), Suudi Arabistan (800 milyon $) ve İsrail (500 milyon $) ile yapılan ticarette ise açık verildi.