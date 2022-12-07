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ABD’nin dış ticaret açığı Ekim ayında 78,2 milyar $’a çıktı

Çarşamba, 07 Aralık 2022 09:21:08 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD İstatistik Bürosu ve Ekonomik Analiz Bürosu, ülkenin mal ve hizmet ticaretindeki açığın bu yıl Ekim ayında bir önceki aya kıyasla 4 milyar $ artışla 78,2 milyar $’a çıktığını açıkladı.

Söz konusu ayda ülkenin ihracatı Eylül ayına kıyasla 1,9 milyar $ düşüşle 256,6 milyar $; ithalatı ise bir önceki aya kıyasla 2,2 milyar $ artışla 334,8 milyar $ seviyelerinde kaydedildi. Mal ve hizmet ticareti açığındaki artış Ekim ayında mal ticareti açığının 6,1 milyar $ artışla 99,6 milyar $ ve hizmet ticareti fazlasının 2,1 milyar $ artışla 21,4 milyar $ olmasından kaynaklandı.

Yılın ilk 10 ayında mal ve hizmet ticaretindeki açık geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen açığın 136,9 milyar $ veya %19,9 üzerinde yer aldı. İhracat 415,3 milyar $ veya %19,8, ithalat ise 552,2 milyar $ veya %19,8 artış kaydetti.

Ekim ayı rakamlarına göre, Güney ve Orta Amerika (5 milyar $), Hollanda (4,1 milyar $), Hong Kong (1,5 milyar $), İngiltere (1,1 milyar $), Singapur (700 milyon $), Avustralya (600 milyon $) ve Brezilya (500 milyon $) yapılan ticarette fazla verildi.

Öte yandan Çin (26,1 milyar $), Avrupa Birliği (23,1 milyar $), Meksika (11,6 milyar $), Vietnam (9,4 milyar $), Almanya (8,1 milyar $), İrlanda (6,7 milyar $), Japonya (6,4 milyar $), Kanada (4,8 milyar $), İtalya (4 milyar $), Tayvan (4 milyar $), Malezya (3,1 milyar $), Güney Kore (3 milyar $), Hindistan (2,8 milyar $), Fransa (1,6 milyar $), Suudi Arabistan (1 milyar $), İsrail (700 milyon $), İsviçre (500 milyon $) ve Belçika (300 milyon $) ile yapılan ticarette ise açık verildi.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Ticaret 

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