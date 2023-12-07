ABD’nin dış ticaret açığı Ekim ayında 64,3 milyar $ oldu

Perşembe, 07 Aralık 2023 09:42:31 (GMT+3) | San Diego

ABD İstatistik Bürosu ve Ekonomik Analiz Bürosu, ülkenin mal ve hizmet ticaretindeki açığın bu yılın Ekim ayında bir önceki aya kıyasla 3,1 milyar $ artışla 64,3 milyar $’a çıktığını açıkladı.

Söz konusu ayda ülkenin ihracatı Eylül ayına kıyasla 2,6 milyar $ düşüşle 258,8 milyar $; ithalatı ise bir önceki aya kıyasla 0,5 milyar $ artışla 323 milyar $ seviyelerinde kaydedildi.

Mal ve hizmet ticareti açığındaki artış Ekim ayında mal ticareti açığının 3,5 milyar $ artarak 89,8 milyar $ ve hizmet ticareti fazlasının yaklaşık 0,4 milyar $ artışla 25,5 milyar $ olmasından kaynaklandı.

Yılın ilk on ayında mal ve hizmet ticaretindeki açık geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen açığın 161,4 milyar $ veya %19,8 altında yer aldı. İhracat 28 milyar $ veya %1,1 artarken ithalat ise 133,4 milyar $ veya %4 düşüş kaydetti.

Ekim ayı rakamlarına göre, Hollanda (3,8 milyar $), Güney ve Orta Amerika (3,7 milyar $), Hong Kong (1,9 milyar $), Avustralya (1,3 milyar $), Belçika (800 milyon $), Brezilya (400 milyon $), Singapur (200 milyon $) ve İngiltere (200 milyon $) ile yapılan ticarette fazla verildi.

Öte yandan Çin (23,9 milyar $), Avrupa Birliği (19,2 milyar $), Meksika (11,9 milyar $), Vietnam (9,3 milyar $), Almanya (7,5 milyar $), Kanada (7,3 milyar $), Japonya (6,6 milyar $), İrlanda (5,8 milyar $), Tayvan (5,1 milyar $), İtalya (4 milyar $), Güney Kore (3,7 milyar $), Hindistan (3,4 milyar $), Malezya (2 milyar $) Fransa (900 milyon $), İsrail (600 milyon $), İsviçre (300 milyon $) ve Suudi Arabistan (200 milyon $) ile yapılan ticarette ise açık verildi.