ABD’nin dış ticaret açığı Aralık ayında 80,7 milyar $’a çıktı

Çarşamba, 09 Şubat 2022 09:13:04 (GMT+3) | San Diego

ABD İstatistik Bürosu ve Ekonomik Analiz Bürosu, ülkenin mal ve hizmet ticaretindeki açığın Aralık ayında, Kasım ayında kaydedilen 79,3 milyar $’a kıyasla 1,4 milyar $ artışla 80,7 milyar $’a çıktığını açıkladı.

Söz konusu ayda, ülkenin ihracatı Kasım ayına kıyasla 3,4 milyar $ artışla 228,1 milyar $; ithalatı ise bir önceki aya kıyasla 4,8 milyar $ artışla 308,9 milyar $ seviyelerinde kaydedildi. Mal ve hizmet ticareti açığındaki artış Aralık ayında, mal ticareti açığının 3,2 milyar $ artışla 101,4 milyar $ ve hizmet ticareti fazlasının 1,8 milyar $ artışla 20,7 milyar $ olmasından kaynaklandı.

2021 yılında, mal ve hizmet ticaretindeki açık 2020 yılında kaydedilen açığın 182,4 milyar $ veya %27 üzerinde yer aldı. İhracat 394,1 milyar $ veya %18,5, ithalat ise 576,5 milyar $ veya %20,5 artış kaydetti.

Aralık ayı rakamlarına göre, Güney ve Orta Amerika (5,4 milyar $), Hong Kong (1,9 milyar $), Brezilya (1,2 milyar $), Singapur (800 milyon $) ve İngiltere (600 milyon $) ile yapılan ticarette fazlalık verildi.

Öte yandan, Çin (34,1 milyar $), Avrupa Birliği (16,3 milyar $), Meksika (11 milyar $), Almanya (5,3 milyar $), Japonya (5 milyar $), Kanada (4,2 milyar $), Hindistan (3,9 milyar $), Tayvan (3,8 milyar $), Güney Kore (3,7 milyar $), İtalya (3,1 milyar $), Fransa (800 milyon $) ve Suudi Arabistan (700 milyon $) ile yapılan ticarette ise açık verildi.