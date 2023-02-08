ABD’nin dış ticaret açığı Aralık ayında 67,4 milyar $’a çıktı

Çarşamba, 08 Şubat 2023 09:39:15 (GMT+3) | San Diego

ABD İstatistik Bürosu ve Ekonomik Analiz Bürosu, ülkenin mal ve hizmet ticaretindeki açığın geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla 6,4 milyar $ artışla 67,4 milyar $’a yükseldiğini açıkladı.

Söz konusu ayda ülkenin ihracatı Kasım ayına kıyasla 2,2 milyar $ düşüşle 250,2 milyar $; ithalatı ise bir önceki aya kıyasla 4,2 milyar $ artışla 317,6 milyar $ seviyelerinde kaydedildi. Mal ve hizmet ticareti açığındaki artış Aralık ayında mal ticareti açığının 7,4 milyar $ artışla 90,6 milyar $ ve hizmet ticareti fazlasının 1 milyar $ artışla 23,2 milyar $ olmasından kaynaklandı.

2022 yılında mal ve hizmet ticaretindeki açık 2021 yılında kaydedilen açığın 103 milyar $ veya %12,2 üzerinde yer aldı. İhracat 453,1 milyar $ veya %17,7, ithalat ise 556,1 milyar $ veya %16,3 artış kaydetti.

Aralık ayı rakamlarına göre, Güney ve Orta Amerika (5,1 milyar $), Hollanda (4,4 milyar $), İngiltere (1,9 milyar $), Avustralya (1,5 milyar $), Hong Kong (1,3 milyar $), Belçika (1,1 milyar $), Brezilya (900 milyon $) ve Singapur (200 milyon $) ile yapılan ticarette fazla verildi.

Öte yandan Çin (22,8 milyar $), Avrupa Birliği (18,6 milyar $), Meksika (12 milyar $), Vietnam (8,1 milyar $), Almanya (8 milyar $), Japonya (7,2 milyar $), İrlanda (5,8 milyar $), Kanada (4,5 milyar $), İtalya (4,2 milyar $), Güney Kore (4 milyar $), Hindistan (3,3 milyar $), Tayvan (3 milyar $), İsviçre (2,6 milyar $), Malezya (2,5 milyar $), Fransa (1,2 milyar $), İsrail (700 milyon $) ve Suudi Arabistan (700 milyon $) ile yapılan ticarette ise açık verildi.