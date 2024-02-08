ABD’nin dış ticaret açığı Aralık ayında 62,2 milyar $ oldu

Perşembe, 08 Şubat 2024 10:13:59 (GMT+3) | San Diego

ABD İstatistik Bürosu ve Ekonomik Analiz Bürosu, ülkenin mal ve hizmet ticaretindeki açığın geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla 300 milyon $ artışla 62,2 milyar $’a çıktığını açıkladı.

Söz konusu ayda ülkenin ihracatı Kasım ayına kıyasla 3,9 milyar $ artışla 258,2 milyar $; ithalatı ise bir önceki aya kıyasla 4,2 milyar $ artışla 320,4 milyar $ seviyelerinde kaydedildi.

Mal ve hizmet ticareti açığındaki artış Aralık ayında mal ticareti açığının 700 milyon $ artarak 89,1 milyar $ ve hizmet ticareti fazlasının yaklaşık 400 milyon $ artışla 26,9 milyar $ olmasından kaynaklandı.

2023 yılında mal ve hizmet ticaretindeki açık 2022 yılında kaydedilen açığın 177,8 milyar $ veya %18,7 altında yer aldı. İhracat 35 milyar $ veya %1,2 artarken ithalat ise 142,7 milyar $ veya %3,6 düşüş kaydetti.

Aralık ayı rakamlarına göre, Güney ve Orta Amerika (4,7 milyar $), Hollanda (4,4 milyar $), İngiltere (1,9 milyar $), Avustralya (1,8 milyar $), Hong Kong (1,6 milyar $), Singapur (1,2 milyar $) ve Belçika (500 milyon $) ile yapılan ticarette fazla verildi.

Öte yandan Çin (22,8 milyar $), Avrupa Birliği (17,6 milyar $), Meksika (13,7 milyar $), Vietnam (10 milyar $), Almanya (7,2 milyar $), İrlanda (5,7 milyar $), Kanada (5,5 milyar $), Japonya (5,2 milyar $), Güney Kore (5 milyar $), Hindistan (4,3 milyar $), Tayvan (3,3 milyar $), İtalya (3,2 milyar $), İsviçre (2,5 milyar $) Malezya (2,2 milyar $), Fransa (1 milyar $), İsrail (200 milyon $), Brezilya (100 milyon $) ve Suudi Arabistan (100 milyon $) ile yapılan ticarette ise açık verildi.