ABD’nin dış ticaret açığı Ağustos ayında 67,4 milyar $’a geriledi

Perşembe, 06 Ekim 2022 09:16:23 (GMT+3) | San Diego

ABD İstatistik Bürosu ve Ekonomik Analiz Bürosu, ülkenin mal ve hizmet ticaretindeki açığın bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla 3,1 milyar $ düşüşle 67,4 milyar $’a gerilediğini açıkladı.

Söz konusu ayda, ülkenin ihracatı Temmuz ayına kıyasla 700 milyon $ düşüşle 258,9 milyar $; ithalatı ise bir önceki aya kıyasla 3,7 milyar $ düşüşle 326,3 milyar $ seviyelerinde kaydedildi. Mal ve hizmet ticareti açığındaki düşüş Ağustos ayında, mal ticareti açığının 3,4 milyar $ düşüşle 87,6 milyar $ ve hizmet ticareti fazlasının 400 milyon $ düşüşle 20,2 milyar $ olmasından kaynaklandı.

Aynı ayda mal ve hizmet ticaretindeki açık geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen açığın 132,3 milyar $ veya %24,4 üzerinde yer aldı. İhracat 329,8 milyar $ veya %19,9, ithalat ise 462,1 milyar $ veya %21 artış kaydetti.

Temmuz ayı rakamlarına göre, Güney ve Orta Amerika (7,1 milyar $), Hollanda (4,2 milyar $), Hong Kong (2,3 milyar $), Singapur (1,7 milyar $), İngiltere (1,2 milyar $), Avustralya (1,1 milyar $), Brezilya (1 milyar $) ve Belçika (500 milyon $) ile yapılan ticarette fazlalık verildi.

Öte yandan Çin (33,5 milyar $), Avrupa Birliği (13,5 milyar $), Meksika (9,8 milyar $), Vietnam (9,6 milyar $), Kanada (7,4 milyar $), İrlanda (5,2 milyar $), Almanya (5 milyar $), Tayvan (4 milyar $), İtalya (4 milyar $), Japonya (3,6 milyar $), Güney Kore (3,1 milyar $), Hindistan (3,1 milyar $), Malezya (2,5 milyar $), Fransa (900 milyon $), İsrail (600 milyon $), Suudi Arabistan (600 milyon $) ve İsviçre (500 milyon $) ile yapılan ticarette ise açık verildi.