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ABD’nin demir ve hurda ihracatı Temmuz ayında aylık %4,3 geriledi

Çarşamba, 11 Eylül 2024 09:05:10 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu tarafından yayımlanan son verilere göre, ülkenin demir ve hurda ihracatı bu yılın Temmuz ayında aylık %4,3 düşüş ve yıllık %36,6 artışla 1.270.808 mt seviyesinde yer aldı.

Temmuz ayında ABD’nin en çok demir ve hurda ihraç ettiği ülke Türkiye olurken, söz konusu ihracat aylık %14,4 ve yıllık %84 artışla 409.288 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ihracatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 576,7 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 434,6 milyon $’a kıyasla 546,9 milyon $ oldu.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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