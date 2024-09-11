ABD’nin demir ve hurda ihracatı Temmuz ayında aylık %4,3 geriledi

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu tarafından yayımlanan son verilere göre, ülkenin demir ve hurda ihracatı bu yılın Temmuz ayında aylık %4,3 düşüş ve yıllık %36,6 artışla 1.270.808 mt seviyesinde yer aldı.

Temmuz ayında ABD’nin en çok demir ve hurda ihraç ettiği ülke Türkiye olurken, söz konusu ihracat aylık %14,4 ve yıllık %84 artışla 409.288 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ihracatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 576,7 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 434,6 milyon $’a kıyasla 546,9 milyon $ oldu.