ABD’nin demir ve hurda ihracatı Şubat’ta aylık %2,1 yükseldi

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu tarafından yayımlanan son verilere göre ülkenin demir ve hurda ihracatı bu yılın Şubat ayında aylık %2,1 artış ve yıllık %14,7 düşüşle 1.056.210 mt seviyesinde yer aldı.

Şubat ayında ABD’nin en çok demir ve hurda ihraç ettiği ülke Türkiye olurken, söz konusu ihracat aylık %8,7 artış ve yıllık %33,8 düşüşle 306.528 mt seviyesinde kaydedildi. Türkiye’yi 175.360 mt ile Meksika, 174.292 mt ile Hindistan ve 100,667 mt ile Bangladeş takip etti.

Bu ihracatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 416,3 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 554,9 milyon $’a kıyasla 430,7 milyon $ oldu.