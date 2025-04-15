 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD’nin...

ABD’nin demir ve hurda ihracatı Şubat’ta aylık %2,1 yükseldi

Salı, 15 Nisan 2025 10:03:47 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu tarafından yayımlanan son verilere göre ülkenin demir ve hurda ihracatı bu yılın Şubat ayında aylık %2,1 artış ve yıllık %14,7 düşüşle 1.056.210 mt seviyesinde yer aldı.

Şubat ayında ABD’nin en çok demir ve hurda ihraç ettiği ülke Türkiye olurken, söz konusu ihracat aylık %8,7 artış ve yıllık %33,8 düşüşle 306.528 mt seviyesinde kaydedildi. Türkiye’yi 175.360 mt ile Meksika, 174.292 mt ile Hindistan ve 100,667 mt ile Bangladeş takip etti.

Bu ihracatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 416,3 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 554,9 milyon $’a kıyasla 430,7 milyon $ oldu.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

ABD’nin teneke levha ihracatı Ocak’ta aylık %3,9 azaldı

28 Mar | Çelik Haberler

ABD’nin boyuna kesme levha ithalatı Ocak’ta aylık %36,8 arttı

27 Mar | Çelik Haberler

ABD’nin çekme tel ihracatı Ocak’ta aylık %15,1 yükseldi

27 Mar | Çelik Haberler

ABD’nin rulo levha ithalatı Ocak’ta aylık %32,6 yükseldi

26 Mar | Çelik Haberler

ABD’nin yapısal boru ihracatı Ocak’ta aylık %52,3 artış kaydetti

26 Mar | Çelik Haberler

ABD’nin teneke levha ithalatı Ocak’ta aylık %11,9 geriledi

25 Mar | Çelik Haberler

ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı Ocak’ta aylık %24,7 yükseldi

25 Mar | Çelik Haberler

ABD’nin standart boru ithalatı Ocak’ta aylık %33,8 düşüş kaydetti

24 Mar | Çelik Haberler

ABD’nin OCTG boru ihracatı Ocak’ta aylık %12,4 yükseldi

24 Mar | Çelik Haberler

ABD’nin hat borusu ithalatı Ocak’ta aylık %68,6 artış kaydetti

21 Mar | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis