ABD’nin soğuk rulo sac ithalatı 2026’nın Ocak ayında %60,6 artış kaydetti

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre bu yılın Ocak ayında ABD’nin soğuk rulo sac ithalatı bir önceki aya kıyasla %60,6 artış ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %53 düşüşle 67.531 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 40,38 milyon $’a ve 2025 yılının Ocak ayında kaydedilen 139,9 milyon $’a kıyasla 59,27 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla soğuk rulo sac ithalatı yaptığı ülke, Aralık ayında kaydedilen 18.099 mt’a ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 47.417 mt’a kıyasla 16.413 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 16.354 mt ile Güney Kore, 9.204 mt ile Avustralya, 4.772 mt ile Hollanda ve 4.365 mt ile Belçika takip etti.