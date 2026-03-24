 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD’nin...

ABD'nin ağır profil ihracatı 2026'nın Ocak ayında %0,8 geriledi

Salı, 24 Mart 2026 10:02:24 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre bu yılın Ocak ayında ABD’nin U, I, H, L ve T tipi profil gibi ağır yapısal profil ihracatı bir önceki aya kıyasla %0,8 ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %20 düşüşle 15.215 seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 25,42 milyon $’a ve 2025 yılının Ocak ayında kaydedilen 20,97 milyon $’a kıyasla 23,62 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla ağır profil ihracatı yaptığı ülke, Aralık ayında kaydedilen 10.203 mt’a ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 12.024 mt’a kıyasla 11.793 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 2.615 mt ile Meksika takip etti. Ocak ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda ağır profil ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Profil Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis