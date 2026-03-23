ABD’nin rulo levha ihracatı 2026’nın Ocak ayında %65,3 yükseldi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre bu yılın Ocak ayında ABD’nin rulo levha ihracatı bir önceki aya kıyasla %65,3 ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %7,6 artışla 38.747 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 25,43 milyon $’a ve 2025 yılının Ocak ayında kaydedilen 34,6 milyon $’a kıyasla 42,95 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla rulo levha ihracatını Aralık ayında kaydedilen 19.278 mt’a ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 25.671 mt’a kıyasla 29.412 mt ile Meksika’ya yaptı. Meksika’yı, 8.524 mt ile Kanada takip etti. Ocak ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri rulo levha ihracatı yaptığı başka ülke olmadı.