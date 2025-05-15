ABD’nin demir ve hurda ihracatı Mart’ta aylık %11,9 düştü

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu tarafından yayımlanan son verilere göre ülkenin demir ve hurda ihracatı bu yılın Mart ayında aylık %11,9 ve yıllık %19,1 düşüşle 930.931 mt seviyesinde yer aldı.

Mart ayında ABD’nin en çok demir ve hurda ihraç ettiği ülke Türkiye olurken, söz konusu ihracat aylık %1,5 ve yıllık %20,5 artışla 311.361 mt seviyesinde kaydedildi. Türkiye’yi 122.853 mt ile Hindistan, 84.265 mt ile Tayvan ve 64,633 mt ile Meksika takip etti.

Bu ihracatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 430,7 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 529,9 milyon $’a kıyasla 415,5 milyon $ oldu.