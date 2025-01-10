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ABD’nin demir ve hurda ihracatı Kasım’da aylık %8,5 yükseldi

Cuma, 10 Ocak 2025 10:02:34 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu tarafından yayımlanan son verilere göre, ülkenin demir ve hurda ihracatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında aylık %8,5 ve yıllık %6,5 artışla 1.302.836 mt seviyesinde yer aldı.

Kasım ayında ABD’nin en çok demir ve hurda ihraç ettiği ülke Türkiye olurken, söz konusu ihracat aylık %4,3 düşüş ve yıllık %24,9 artışla 366.596 mt seviyesinde kaydedildi. Türkiye’yi 199.454 mt ile Hindistan, 150.113 mt ile Meksika ve 150,003 mt ile Bangladeş takip etti.

Bu ihracatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 502,9 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 508,4 milyon $’a kıyasla 552,3 milyon $ oldu.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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