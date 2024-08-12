ABD’nin demir ve hurda ihracatı Haziran ayında aylık %13,1 geriledi

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu tarafından yayımlanan son verilere göre, ülkenin demir ve hurda ihracatı bu yılın Haziran ayında aylık %13,1 düşüş ve yıllık %0,7 artışla 1.328.657 mt seviyesinde yer aldı.

Haziran ayında ABD’nin en çok demir ve hurda ihraç ettiği ülke Türkiye olurken, söz konusu ihracat aylık %7,3 ve yıllık %25,9 düşüşle 357.699 mt seviyesinde kaydedildi. Türkiye’yi, 243.464 mt ile Bangladeş, 150.061 mt ile Hindistan, 144.782 mt ile Meksika ve 87.418 mt ile Tayvan takip etti.

Bu ihracatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 641,8 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 589,29 milyon $’a kıyasla 576,77 milyon $ oldu.