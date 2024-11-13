ABD’nin demir ve hurda ihracatı Eylül’de aylık %40,9 geriledi

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu tarafından yayımlanan son verilere göre, ülkenin demir ve hurda ihracatı bu yılın Eylül ayında aylık %40,9 ve yıllık %6,1 düşüşle 1.156.246 mt seviyesinde yer aldı.

Eylül ayında ABD’nin en çok demir ve hurda ihraç ettiği ülke Türkiye olurken, söz konusu ihracat aylık %55,8 düşüş ve yıllık %37,8 artışla 370.758 mt seviyesinde kaydedildi. Türkiye’ye 131.982 mt ile Bangladeş, 151.130 mt ile Meksika ve 91.253 mt ile Tayvan takip etti.

Bu ihracatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 679,3 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 542,9 milyon $’a kıyasla 502,9 milyon $ oldu.