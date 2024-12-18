ABD’nin demir ve hurda ihracatı Ekim’de aylık %3,1 yükseldi

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu tarafından yayımlanan son verilere göre, ülkenin demir ve hurda ihracatı bu yılın Ekim ayında aylık %3,1 artış ve yıllık %2,9 düşüşle 1.192.724 mt seviyesinde yer aldı.

Ekim ayında ABD’nin en çok demir ve hurda ihraç ettiği ülke Türkiye olurken, söz konusu ihracat aylık %3,1 artış ve yıllık %0,2 düşüşle 382.468 mt seviyesinde kaydedildi. Türkiye’ye 169.020 mt ile Bangladeş, 201.218 mt ile Meksika ve 87,779 mt ile Tayvan takip etti.

Bu ihracatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 503,9 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 616,6 milyon $’a kıyasla 502,9 milyon $ oldu.