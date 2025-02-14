 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD’nin...

ABD’nin demir ve hurda ihracatı Aralık’ta aylık %49,9 geriledi

Cuma, 14 Şubat 2025 10:22:35 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu tarafından yayımlanan son verilere göre, ülkenin demir ve hurda ihracatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %49,9 ve yıllık %31,3 düşüşle 869.192 mt seviyesinde yer aldı.

Aralık ayında ABD’nin en çok demir ve hurda ihraç ettiği ülke Türkiye olurken, söz konusu ihracat aylık %50,9 ve yıllık %53 düşüşle 179.948 mt seviyesinde kaydedildi. Türkiye’yi 100.070 mt ile Hindistan, 135.527 mt ile Meksika ve 73,239 mt ile Tayvan takip etti.

Bu ihracatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 552,3 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 502,5 milyon $’a kıyasla 391,2 milyon $ oldu.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

ABD’nin galvanizli sac ithalatı Aralık’ta aylık %15,7 geriledi

14 Şub | Çelik Haberler

ABD’nin sıcak rulo sac ihracatı Aralık’ta aylık %9,7 artış kaydetti

14 Şub | Çelik Haberler

ABD’nin slab ithalatı Aralık’ta aylık %57,7 azaldı

13 Şub | Çelik Haberler

ABD’nin galvanizli sac ihracatı Aralık’ta aylık %15,7 geriledi

13 Şub | Çelik Haberler

ABD’nin çelik ithalatı Aralık’ta aylık %3,2 yükseldi

12 Şub | Çelik Haberler

ABD’nin çelik ihracatı Aralık’ta aylık %7,9 düştü

12 Şub | Çelik Haberler

ABD’nin takım çeliği ihracatı Kasım’da %6,4 düşüş kaydetti

30 Oca | Çelik Haberler

ABD’nin teneke levha ihracatı Kasım’da aylık %24,9 geriledi

30 Oca | Çelik Haberler

ABD’nin ticari profil ihracatı Kasım’da aylık %3,1 geriledi

29 Oca | Çelik Haberler

ABD’nin boyuna kesme levha ithalatı Kasım’da aylık %5,9 yükseldi

28 Oca | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis