ABD’nin demir ve hurda ihracatı Aralık’ta aylık %49,9 geriledi

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu tarafından yayımlanan son verilere göre, ülkenin demir ve hurda ihracatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %49,9 ve yıllık %31,3 düşüşle 869.192 mt seviyesinde yer aldı.

Aralık ayında ABD’nin en çok demir ve hurda ihraç ettiği ülke Türkiye olurken, söz konusu ihracat aylık %50,9 ve yıllık %53 düşüşle 179.948 mt seviyesinde kaydedildi. Türkiye’yi 100.070 mt ile Hindistan, 135.527 mt ile Meksika ve 73,239 mt ile Tayvan takip etti.

Bu ihracatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 552,3 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 502,5 milyon $’a kıyasla 391,2 milyon $ oldu.