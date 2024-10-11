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ABD’nin demir ve hurda ihracatı Ağustos’ta aylık %28,1 yükseldi

Cuma, 11 Ekim 2024 10:06:48 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu tarafından yayımlanan son verilere göre, ülkenin demir ve hurda ihracatı bu yılın Ağustos ayında aylık %28,1 ve yıllık %11,9 artışla 1.628.578 mt seviyesinde yer aldı.

Ağustos ayında ABD’nin en çok demir ve hurda ihraç ettiği ülke Türkiye olurken, söz konusu ihracat aylık %56,1 ve yıllık %32,5 artışla 577.713 mt seviyesinde kaydedildi. Türkiye’ye 295.933 mt ile Bangladeş, 185.385 mt ile Meksika ve 109.766 mt ile Tayvan takip etti.

Bu ihracatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 546,9 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın aynı ayında kaydedilen 595,3 milyon $’a kıyasla 679,3 milyon $ oldu.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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