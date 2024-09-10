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ABD’nin çelik ithalatı Temmuz’da aylık %10 yükseldi

Salı, 10 Eylül 2024 09:23:54 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ithalat verilerine göre bu yılın Temmuz ayında ülkenin aylık çelik ithalatı, bir önceki aya kıyasla %10 artış ve yıllık bazda yatay seyrederek 2.2 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 2,4 milyar $’a ve 2023’ün Temmuz ayında kaydedilen 3 milyar $’a kıyasla 2,7 milyar $ seviyesinde yer aldı.

ABD’nin en fazla çelik ithalatı yaptığı ülkeler 489.023 mt ile Kanada, 374.701 mt ile Brezilya, 181.974 mt ile Güney Kore, 148.186 mt ile Meksika ve 128.484 mt ile Japonya oldu.

Ürün gruplarına göre söz konusu ayda yarı mamul ithalatı, bir önceki ay kaydedilen 381.854 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 475.113 mt’a kıyasla 352.251 mt oldu. Temmuz ayında yassı mamul ithalatı, Haziran ayında kaydedilen 806.251 mt’a ve 2023’ün Temmuz ayında kaydedilen 739.154 mt’a kıyasla 950.587 mt seviyesinde kaydedildi. Uzun mamul ithalatı, Haziran ayında kaydedilen 310.089 mt’a ve 2023’ün aynı ayında kaydedilen 450.408 mt’a kıyasla 485.387 mt olurken, aynı ayda boru ithalatı ise bir önceki ay kaydedilen 378.153 mt’a ve 2023 yılının Temmuz ayında kaydedilen 404.341 mt’a kıyasla 308.174 mt seviyesinde yer aldı.

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından yayımlanan verilere göre ABD’nin çelik ürünleri ithalat pazar payının söz konusu ayda bir önceki ay kaydedilen %21’e kıyasla %22 olduğu tahmin ediliyor.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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