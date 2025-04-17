ABD’nin çelik ithalatı Şubat’ta aylık %27,1 geriledi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ithalat verilerine göre 2025 yılının Şubat ayında ülkenin aylık çelik ithalatı, bir önceki aya kıyasla %27,1 ve yıllık bazda %9,3 düşüşle 2.035.438 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 3,09 milyar $’a ve 2024’ün Şubat ayında kaydedilen 2,64 milyar $’a kıyasla 2,3 milyar $ seviyesinde yer aldı.

ABD’nin en fazla çelik ithalatı yaptığı ülkeler 437.031 mt ile Kanada, 404.113 mt ile Brezilya, 253.418 mt ile Meksika, 175.679 mt ile Güney Kore, 103.801 mt ile Japonya ve 80.428 mt ile Almanya oldu.

Ürün gruplarına göre söz konusu ayda yarı mamul ithalatı, bir önceki ay kaydedilen 678.697 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 646.000 mt’a kıyasla 543.846 mt oldu. Şubat ayında yassı mamul ithalatı, Ocak ayında kaydedilen 922.377 mt’a ve 2024’ün Şubat ayında kaydedilen 775.827 mt’a kıyasla 736.460 mt seviyesinde kaydedildi. Uzun mamul ithalatı, Ocak ayında kaydedilen 550.098 mt’a ve 2024’ün aynı ayında kaydedilen 395.251 mt’a kıyasla 353.346 mt olurken, aynı ayda boru ithalatı ise bir önceki ay kaydedilen 529.099 mt’a ve 2024 yılının Şubat ayında kaydedilen 353.368 mt’a kıyasla 317.909 mt seviyesinde yer aldı.