ABD’nin çelik ithalatı Şubat ayında aylık %3,3 düştü

Perşembe, 28 Mart 2024 09:34:54 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ithalat verilerine göre, ülkenin aylık çelik ithalatı bu yılın Şubat ayında bir önceki aya kıyasla %3,3 düşüş ve yıllık %7,7 artışla 2.239.828 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 2,88 milyar $’a ve 2023’ün Şubat ayında kaydedilen 2,82 milyar $’a kıyasla 2,64 milyar $ oldu.

ABD’nin en fazla çelik ithalatı yaptığı ülkeler 487.345 mt ile Kanada, 459.162 mt ile Brezilya, 297.554 mt ile Meksika, 76.883 mt ile Tayvan ve 72.499 mt ile Romanya oldu.

Ürün gruplarına göre yarı mamul ithalatı söz konusu ayda bir önceki ay kaydedilen 560.958 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 538.275 mt’a kıyasla 646.000 mt oldu. Şubat ayında yassı mamul ithalatı Ocak ayında kaydedilen 900.994 mt’a ve 2023’ün Şubat ayında kaydedilen 657.164 mt’a kıyasla 775.474 mt seviyesinde kaydedildi. Uzun mamul ithalatı Ocak ayında kaydedilen 384.496 mt’a ve 2023’ün aynı ayında kaydedilen 403.318 mt’a kıyasla 395.190 mt olurken, aynı ayda boru ithalatı ise bir önceki ay kaydedilen 382.885 mt’a ve 2023 yılının Şubat ayında kaydedilen 471.787 mt’a kıyasla 349.046 mt seviyesinde yer aldı.

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin çelik ürünleri ithalat pazar payının söz konusu ayda bir önceki ay kaydedilen %22’ye kıyasla %21 olduğu tahmin ediliyor.