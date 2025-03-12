ABD’nin çelik ithalatı Ocak’ta aylık %43,9 artış kaydetti

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ithalat verilerine göre 2025 yılının Ocak ayında ülkenin aylık çelik ithalatı, bir önceki aya kıyasla %43,9 ve yıllık bazda %20,5 artışla 2.790.285 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 2,33 milyar $’a ve 2024’ün Ocak ayında kaydedilen 2,88 milyar $’a kıyasla 3,09 milyar $ seviyesinde yer aldı.

ABD’nin en fazla çelik ithalatı yaptığı ülkeler 588.903 mt ile Kanada, 531.053 mt ile Brezilya, 428.740 mt ile Meksika, 295.922 mt ile Güney Kore, 88.269 mt ile Japonya ve 87.897 mt ile Almanya oldu.

Ürün gruplarına göre söz konusu ayda yarı mamul ithalatı, bir önceki ay kaydedilen 268.859 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 560.957 mt’a kıyasla 678.697 mt oldu. Ocak ayında yassı mamul ithalatı, Aralık ayında kaydedilen 874.434 mt’a ve 2024’ün Ocak ayında kaydedilen 900.994 mt’a kıyasla 922.377 mt seviyesinde kaydedildi. Uzun mamul ithalatı, Aralık ayında kaydedilen 336.584 mt’a ve 2024’ün aynı ayında kaydedilen 384.495 mt’a kıyasla 550.098 mt olurken, aynı ayda boru ithalatı ise bir önceki ay kaydedilen 375.973 mt’a ve 2024 yılının Ocak ayında kaydedilen 382.884 mt’a kıyasla 529.099 mt seviyesinde yer aldı.