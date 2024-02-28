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ABD’nin çelik ithalatı Ocak ayında %21,6 arttı

Çarşamba, 28 Şubat 2024 09:02:23 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ithalat verilerine göre, ülkenin aylık çelik ithalatı bu yılın Ocak ayında bir önceki aya kıyasla %21,6 artış ve yıllık %2,4 düşüşle 2.311.493 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 2,32 milyar $’a ve 2023’ün Ocak ayında kaydedilen 3,29 milyar $’a kıyasla 2,88 milyar $ oldu.

ABD’nin en fazla çelik ithalatı yaptığı ülkeler 569.239 mt ile Kanada, 488.715 mt ile Brezilya, 359.304 mt ile Meksika, 175.037 mt ile Güney Kore ve 104.108 mt ile Japonya oldu.

Ürün gruplarına göre yarı mamul ithalatı söz konusu ayda bir önceki ay kaydedilen 413.908 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 538.275 mt’a kıyasla 560.958 mt oldu. Ocak ayında yassı mamul ithalatı Aralık ayında kaydedilen 751.696 mt’a ve 2023’ün Ocak ayında kaydedilen 790.167 mt’a kıyasla 897.011 mt seviyesinde kaydedildi. Uzun mamul ithalatı Aralık ayında kaydedilen 315.082 mt’a ve 2023’ün aynı ayında kaydedilen 420.702 mt’a kıyasla 384.444 mt olurken, aynı ayda boru ithalatı ise bir önceki ay kaydedilen 345.880 mt’a ve 2023 yılının Ocak ayında kaydedilen 536.945 mt’a kıyasla 382.853 mt seviyesinde yer aldı.

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin çelik ürünleri ithalat pazar payının söz konusu ayda bir önceki ay kaydedilen %20’ye kıyasla %22 olduğu tahmin ediliyor.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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