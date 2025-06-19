ABD’nin çelik ithalatı Nisan’da aylık %16,9 geriledi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ithalat verilerine göre Nisan ayında ülkenin aylık çelik ithalatı, bir önceki aya kıyasla %16,9 ve yıllık bazda %25,8 düşüşle 1.886.440 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Mart ayında kaydedilen 2,6 milyar $’a ve 2024’ün Nisan ayında kaydedilen 3,03 milyar $’a kıyasla 2,19 milyar $ seviyesinde yer aldı.

ABD’nin en fazla çelik ithalatı yaptığı ülkeler 392.884 mt ile Kanada, 271.531 mt ile Brezilya, 141.925 mt ile Meksika, 167.548 mt ile Güney Kore, 60.258 mt ile Vietnam ve 109.296 mt ile Almanya oldu.

Ürün gruplarına göre söz konusu ayda yarı mamul ithalatı, bir önceki ay kaydedilen 596.974 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 629.380 mt’a kıyasla 412.511 mt oldu. Nisan ayında yassı mamul ithalatı, Mart ayında kaydedilen 777.041 mt’a ve 2024’ün Nisan ayında kaydedilen 992.725 mt’a kıyasla 652.779 mt seviyesinde kaydedildi. Uzun mamul ithalatı, Mart ayında kaydedilen 368.415 mt’a ve 2024’ün aynı ayında kaydedilen 480.680 mt’a kıyasla 318.924 mt olurken, aynı ayda boru ithalatı ise bir önceki ay kaydedilen 425.938 mt’a ve 2024 yılının Nisan ayında kaydedilen 342.827 mt’a kıyasla 419.399 mt seviyesinde yer aldı.

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI) verilerine göre ithalatın ABD piyasası tüketimindeki payı Nisan ayında %21’den %20’ye geriledi.