 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD’nin...

ABD’nin çelik ithalatı Nisan’da aylık %16,9 geriledi

Perşembe, 19 Haziran 2025 10:15:08 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ithalat verilerine göre Nisan ayında ülkenin aylık çelik ithalatı, bir önceki aya kıyasla %16,9 ve yıllık bazda %25,8 düşüşle 1.886.440 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Mart ayında kaydedilen 2,6 milyar $’a ve 2024’ün Nisan ayında kaydedilen 3,03 milyar $’a kıyasla 2,19 milyar $ seviyesinde yer aldı.

ABD’nin en fazla çelik ithalatı yaptığı ülkeler 392.884 mt ile Kanada, 271.531 mt ile Brezilya, 141.925 mt ile Meksika, 167.548 mt ile Güney Kore, 60.258 mt ile Vietnam ve 109.296 mt ile Almanya oldu.

Ürün gruplarına göre söz konusu ayda yarı mamul ithalatı, bir önceki ay kaydedilen 596.974 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 629.380 mt’a kıyasla 412.511 mt oldu. Nisan ayında yassı mamul ithalatı, Mart ayında kaydedilen 777.041 mt’a ve 2024’ün Nisan ayında kaydedilen 992.725 mt’a kıyasla 652.779 mt seviyesinde kaydedildi. Uzun mamul ithalatı, Mart ayında kaydedilen 368.415 mt’a ve 2024’ün aynı ayında kaydedilen 480.680 mt’a kıyasla 318.924 mt olurken, aynı ayda boru ithalatı ise bir önceki ay kaydedilen 425.938 mt’a ve 2024 yılının Nisan ayında kaydedilen 342.827 mt’a kıyasla 419.399 mt seviyesinde yer aldı.

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI) verilerine göre ithalatın ABD piyasası tüketimindeki payı Nisan ayında %21’den %20’ye geriledi.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

ABD’nin galvanizli sac ihracatı Nisan’da aylık %18,4 düştü

19 Haz | Çelik Haberler

ABD’nin çelik ihracatı Nisan’da aylık %17,5 azaldı

19 Haz | Çelik Haberler

ABD’nin hurda ihracatı Nisan’da aylık %13,5 yükseldi

18 Haz | Çelik Haberler

ABD’nin ticari profil ihracatı Mart’ta aylık %24,6 artış kaydetti

04 Haz | Çelik Haberler

ABD’nin takım çeliği ihracatı Mart ayında aylık %38,5 yükseldi

04 Haz | Çelik Haberler

ABD’nin teneke levha ihracatı Mart’ta aylık %1,9 yükseldi

03 Haz | Çelik Haberler

ABD’nin boyuna kesme levha ithalatı Mart’ta aylık %31,3 azaldı

02 Haz | Çelik Haberler

ABD’nin çekme tel ihracatı Mart’ta aylık %16,6 yükseldi

02 Haz | Çelik Haberler

ABD’nin rulo levha ithalatı Mart’ta aylık %17,5 düşüş kaydetti

30 May | Çelik Haberler

ABD’nin yapısal boru ihracatı Mart’ta aylık %13,6 geriledi

30 May | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis