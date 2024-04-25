ABD’nin çelik ithalatı Mart ayında aylık %1,5 yükseldi

Perşembe, 25 Nisan 2024 10:02:45 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ithalat verilerine göre, ülkenin aylık çelik ithalatı bu yılın Mart ayında bir önceki aya kıyasla %1,5 ve yıllık %4,1 artışla 2.278.243 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 2,64 milyar $’a ve 2023’ün Mart ayında kaydedilen 3,18 milyar $’a kıyasla 2,76 milyar $ seviyesinde yer aldı.

ABD’nin en fazla çelik ithalatı yaptığı ülkeler 542.085 mt ile Kanada, 355.280 mt ile Brezilya, 316.276 mt ile Güney Kore, 260.318 mt ile Meksika ve 98.653 mt ile Japonya oldu.

Ürün gruplarına göre yarı mamul ithalatı söz konusu ayda bir önceki ay kaydedilen 447.657 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 626.613 mt’a kıyasla 447.657 mt oldu. Mart ayında yassı mamul ithalatı Şubat ayında kaydedilen 775.828 mt’a ve 2023’ün Mart ayında kaydedilen 798.624 mt’a kıyasla 950.426 mt seviyesinde kaydedildi. Uzun mamul ithalatı Şubat ayında kaydedilen 395.252 mt’a ve 2023’ün aynı ayında kaydedilen 324.969 mt’a kıyasla 408.912 mt olurken, aynı ayda boru ithalatı ise bir önceki ay kaydedilen 353.369 mt’a ve 2023 yılının Mart ayında kaydedilen 546.875 mt’a kıyasla 396.872 mt seviyesinde yer aldı.

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin çelik ürünleri ithalat pazar payının söz konusu ayda bir önceki ay kaydedilen %21’e kıyasla %23 olduğu tahmin ediliyor.