ABD’nin çelik ithalatı Kasım’da aylık %15,8 azaldı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ithalat verilerine göre geçtiğimiz yılın Kasım ayında ülkenin aylık çelik ithalatı, bir önceki aya kıyasla %15,8 düşüş ve yıllık bazda %1,8 artışla 1.877.661 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 2,53 milyar $’a ve 2023’ün Kasım ayında kaydedilen 2,21 milyar $’a kıyasla 2,27 milyar $ seviyesinde yer aldı.

ABD’nin en fazla çelik ithalatı yaptığı ülkeler 430.955 mt ile Kanada, 277.469 mt ile Brezilya, 255.566 mt ile Meksika, 162.009 mt ile Güney Kore, 69.983 mt ile Japonya ve 108.740 mt ile Vietnam oldu.

Ürün gruplarına göre söz konusu ayda yarı mamul ithalatı, bir önceki ay kaydedilen 492.644 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 468.426 mt’a kıyasla 417.239 mt seviyesinde yer aldı. Kasım ayında yassı mamul ithalatı, Ekim ayında kaydedilen 883.704 mt’a ve 2023’ün Kasım ayında kaydedilen 686.427 mt’a kıyasla 742.661 mt seviyesinde kaydedildi. Uzun mamul ithalatı, Ekim ayında kaydedilen 418.344 mt’a ve 2023’ün aynı ayında kaydedilen 349.717 mt’a kıyasla 302.248 mt olurken, aynı ayda boru ithalatı ise bir önceki ay kaydedilen 294.987 mt’a ve 2023 yılının Kasım ayında kaydedilen 272.278 mt’a kıyasla 328.249 mt seviyesinde yer aldı.