ABD’nin çelik ithalatı Kasım ayında %9,3 düştü

Perşembe, 24 Aralık 2020 11:08:15 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ön verilere göre, bu yılın Kasım ayında ABD’nin toplam çelik ithalatı Ekim ayına kıyasla %9,3 ve yıllık bazda %12,7 düşüşle 1.244.504 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise, Ekim ayında kaydedilen 1,19 milyar $’a ve 2019 yılı Kasım ayında kaydedilen 1,41 milyar $’a kıyasla 1,13 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Kasım ayında, ABD en fazla çelik ithalatını 368.869 mt ile Kanada’dan yaptı. Kanada’yı 214.326 mt ile Meksika, 115.332 mt ile Güney Kore, 107.972 mt ile Almanya ve 47.929 mt ile Türkiye takip etti.

Ürün gruplarına göre, Kasım ayında yarı mamul ithalatı, Ekim ayında kaydedilen 217.418 mt’a ve 2019 yılının Kasım ayında kaydedilen 196.803 mt’a kıyasla düşüşle 122.418 mt oldu. Söz konusu ayda yassı mamul ithalatı, Ekim ayında kaydedilen 593.113 mt’a ve geçen yılın Kasım ayında kaydedilen 578.657 mt’a göre düşüşle 572.873 mt seviyesinde kaydedildi. Kasım ayında uzun mamul ithalatı, Ekim ayında kaydedilen 315.095 mt’a göre düşüş ve geçen yılın aynı ayında kaydedilen 251.251 mt’a kıyasla artışla 297.342 mt olurken, aynı ayda boru ithalatı, bir önceki ay kaydedilen 185.929 mt’a ve geçen yılın Kasım ayında kaydedilen 324.207 mt’a kıyasla düşüşle 161.178 mt seviyesinde yer aldı.

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI) tarafından açıklanan verilere göre, Kasım ayında ABD’nin çelik ürünleri ithalat pazar payının, Ekim ayında kaydedilen %18 ve yılın başından bugüne kadar olan dönemde kaydedilen %18’e kıyasla %17 olduğu tahmin ediliyor.