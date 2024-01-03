ABD’nin çelik ithalatı Kasım ayında %8,2 düştü

Çarşamba, 03 Ocak 2024 08:29:14 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ithalat verilerine göre, ülkenin aylık çelik ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %8,2 ve yıllık %11,8 düşüşle 1.832.143 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, 2023’ün Ekim ayında kaydedilen 2,66 milyar $’a ve 2022’nin Kasım ayında kaydedilen 2,79 milyar $’a kıyasla 2,19 milyar $ oldu.

ABD’nin en fazla çelik ithalatı yaptığı ülkeler 484.510 mt ile Kanada, 344.769 mt ile Brezilya, 224.636 mt ile Meksika, 127.717 mt ile Güney Kore ve 77.683 mt ile Japonya oldu.

Ürün gruplarına göre yarı mamul ithalatı söz konusu ayda bir önceki ay kaydedilen 299.868 mt’a ve 2022 yılının aynı ayında kaydedilen 214.769 mt’a kıyasla 468.427 mt oldu. Kasım ayında yassı mamul ithalatı Ekim ayında kaydedilen 750.130 mt’a ve 2022’nin Kasım ayında kaydedilen 743.291 mt’a kıyasla 686.357 mt seviyesinde kaydedildi. Uzun mamul ithalatı Ekim ayında kaydedilen 461.901 mt’a ve bir önceki yılın aynı ayında kaydedilen 385.784 mt’a kıyasla 349.652 mt olurken, aynı ayda boru ithalatı ise bir önceki ay kaydedilen 390.445 mt’a ve 2022 yılının Kasım ayında kaydedilen 457.469 mt’a kıyasla 259.943 mt seviyesinde yer aldı.

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin çelik ürünleri ithalat pazar payının söz konusu ayda bir önceki ay kaydedilen %19’a ve 2023 başından Kasım ayına kadar kaydedilen %21’e kıyasla %19 olduğu tahmin ediliyor.