ABD’nin çelik ithalatı Kasım ayında %17 azaldı

Çarşamba, 04 Ocak 2023 09:15:09 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ülkenin aylık çelik ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında, Ekim ayına kıyasla %17 ve yıllık %30,7 düşüşle 1.820.442 mt oldu. Bu ithalatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 3,28 milyar $’a ve 2021 yılının Kasım ayında kaydedilen 3,65 milyar $’a kıyasla 2,78 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda ABD en fazla çelik ithalatını 476.832 mt ile Kanada’dan yaptı. Kanada’yı, 227.099 mt ile Meksika, 131.729 mt ile Brezilya, 125.937 mt ile Güney Kore ve 107.356 mt ile Almanya takip etti.

Ürün gruplarına göre yarı mamul ithalatı Kasım ayında bir önceki ay kaydedilen 395.723 mt’a ve 2021 yılının aynı ayında kaydedilen 500.497 mt’a kıyasla 214.769 mt oldu. Kasım ayında yassı mamul ithalatı Ekim ayında kaydedilen 825.701 mt’a ve 2021 yılının Kasım ayında kaydedilen 1.164.858 mt’a kıyasla 743.288 mt seviyesinde kaydedildi. Uzun mamul ithalatı Ekim ayında kaydedilen 430.133 mt’a ve bir önceki yılın aynı ayında kaydedilen 492.387 mt’a kıyasla 334.861 mt olurken, aynı ayda boru ithalatı ise Ekim ayında kaydedilen 457.489 mt’a ve 2021 yılının Kasım ayında kaydedilen 381.476 mt’a kıyasla 456.378 mt seviyesinde yer aldı.

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin çelik ürünleri ithalat pazar payının Kasım ayında bir önceki ay kaydedilen %23’e ve 2022 yılının başından aynı aya kadar kaydedilen %24’e kıyasla %22 olduğu tahmin ediliyor.