ABD’nin çelik ithalatı Haziran’da aylık %27,9 düştü

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ithalat verilerine göre bu yılın Haziran ayında ülkenin aylık çelik ithalatı, bir önceki aya kıyasla %27,9 ve yıllık %25,9 düşüşle 1.954.860 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 3,12 milyar $’a ve 2023’ün Haziran ayında kaydedilen 3,23 milyar $’a kıyasla 2,41 milyar $ seviyesinde yer aldı.

ABD’nin en fazla çelik ithalatı yaptığı ülkeler 505.921 mt ile Kanada, 281.672 mt ile Brezilya, 190.710 mt ile Meksika, 190.116 mt ile Güney Kore ve 116.015 mt ile Vietnam oldu.

Ürün gruplarına göre söz konusu ayda yarı mamul ithalatı, bir önceki ay kaydedilen 546.600 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 711.153 mt’a kıyasla 381.855 mt oldu. Haziran ayında yassı mamul ithalatı, Mayıs ayında kaydedilen 1.012.065 mt’a ve 2023’ün Haziran ayında kaydedilen 835.814 mt’a kıyasla 806.252 mt seviyesinde kaydedildi. Uzun mamul ithalatı, Mayıs ayında kaydedilen 487.757 mt’a ve 2023’ün aynı ayında kaydedilen 490.922 mt’a kıyasla 310.089 mt olurken, aynı ayda boru ithalatı ise bir önceki ay kaydedilen 450.262 mt’a ve 2023 yılının Haziran ayında kaydedilen 423.940 mt’a kıyasla 378.154 mt seviyesinde yer aldı.

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından yayımlanan verilere göre ABD’nin çelik ürünleri ithalat pazar payının söz konusu ayda bir önceki ay kaydedilen %25’e kıyasla %21 olduğu tahmin ediliyor.