 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD’nin...

ABD’nin çelik ithalatı Haziran’da aylık %27,9 düştü

Çarşamba, 14 Ağustos 2024 10:56:50 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ithalat verilerine göre bu yılın Haziran ayında ülkenin aylık çelik ithalatı, bir önceki aya kıyasla %27,9 ve yıllık %25,9 düşüşle 1.954.860 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 3,12 milyar $’a ve 2023’ün Haziran ayında kaydedilen 3,23 milyar $’a kıyasla 2,41 milyar $ seviyesinde yer aldı.

ABD’nin en fazla çelik ithalatı yaptığı ülkeler 505.921 mt ile Kanada, 281.672 mt ile Brezilya, 190.710 mt ile Meksika, 190.116 mt ile Güney Kore ve 116.015 mt ile Vietnam oldu.

Ürün gruplarına göre söz konusu ayda yarı mamul ithalatı, bir önceki ay kaydedilen 546.600 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 711.153 mt’a kıyasla 381.855 mt oldu. Haziran ayında yassı mamul ithalatı, Mayıs ayında kaydedilen 1.012.065 mt’a ve 2023’ün Haziran ayında kaydedilen 835.814 mt’a kıyasla 806.252 mt seviyesinde kaydedildi. Uzun mamul ithalatı, Mayıs ayında kaydedilen 487.757 mt’a ve 2023’ün aynı ayında kaydedilen 490.922 mt’a kıyasla 310.089 mt olurken, aynı ayda boru ithalatı ise bir önceki ay kaydedilen 450.262 mt’a ve 2023 yılının Haziran ayında kaydedilen 423.940 mt’a kıyasla 378.154 mt seviyesinde yer aldı.

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından yayımlanan verilere göre ABD’nin çelik ürünleri ithalat pazar payının söz konusu ayda bir önceki ay kaydedilen %25’e kıyasla %21 olduğu tahmin ediliyor.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

ABD’nin çelik ihracatı Haziran’da aylık %1,6 geriledi

14 Ağu | Çelik Haberler

ABD’nin demir ve hurda ihracatı Haziran ayında aylık %13,1 geriledi

12 Ağu | Çelik Haberler

ABD’nin galvanizli sac ithalatı Nisan’da aylık %9,2 düştü

21 Haz | Çelik Haberler

ABD’nin sıcak çubuk ihracatı Nisan’da aylık %6,5 artış gösterdi

21 Haz | Çelik Haberler

ABD’nin soğuk rulo sac ithalatı Nisan’da aylık %16,1 yükseldi

20 Haz | Çelik Haberler

ABD’nin galvanizli sac ihracatı Nisan’da aylık %12,9 arttı

20 Haz | Çelik Haberler

ABD’nin sıcak rulo sac ithalatı Nisan’da aylık %2,6 geriledi

14 Haz | Çelik Haberler

ABD’nin soğuk rulo sac ihracatı Nisan’da aylık %16,9 arttı

14 Haz | Çelik Haberler

ABD’nin sıcak rulo sac ihracatı Nisan’da aylık %16 artış gösterdi

12 Haz | Çelik Haberler

ABD’nin çelik ithalatı Nisan’da aylık %11,3 yükseldi

12 Haz | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis