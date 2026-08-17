ABD'nin çelik ithalatı Haziran 2026'da Mayıs ayına kıyasla %3,8 düştü

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre ülkenin aylık çelik ithalatı bu yılın Haziran ayında Mayıs ayına kıyasla %3,8 ve yıllık bazda %6,6 düşüşle 1,90 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 2 milyar$ ve 2025'in Haziran ayında kaydedilen 2,1 milyar $'a kıyasla 1,9 milyar $ seviyesinde yer aldı.

ABD'nin en fazla çelik ithalatı yaptığı ülkeler 382.499 mt ile Güney Kore, 266.718 mt ile Kanada, 221.881 mt ile Brezilya ve 173.736 mt ile Meksika oldu.

Ürün gruplarına göre Haziran ayında yarı mamul ithalatı, Mayıs ayında kaydedilen 547.431 mt'a ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 523.303 mt'a kıyasla artışla 559.708 mt oldu. Söz konusu ayda yassı mamul ithalatı, Mayıs ayında kaydedilen 529.400 mt'a ve 2025'in Haziran ayında kaydedilen 629.438 mt'a kıyasla düşüşle 525.116 mt seviyesinde kaydedildi. Uzun mamul ithalatı, Mayıs ayında kaydedilen 524.922 mt'a ve 2025'in aynı ayında kaydedilen 446.704 mt'a kıyasla düşüşle 370.427 mt olurken, boru ithalatı ise Mayıs ayında kaydedilen 305.676 mt'a ve 2025 yılının Haziran ayında kaydedilen 364.864 mt'a kıyasla artışla 375.427 mt seviyesinde yer aldı.

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü verilerine göre ithalatın ABD çelik piyasasındaki payının Haziran ayında %17 ve bu yılın ilk altı ayında %16 olduğu tahmin edildi.