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ABD'nin ticari profil ihracatı 2026'nın Haziran ayında aylık %14,9 arttı

Perşembe, 27 Ağustos 2026 09:54:40 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD'nin ticari profil ihracatı bu yılın Haziran ayında aylık %14,9 ve yıllık %71,5 artışla 5.455 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, bir önceki ay kaydedilen 6,58 milyon $'a ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 4,20 milyon $'a kıyasla 7,53 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla ticari profil ihracatı yaptığı ülke, Mayıs ayında kaydedilen 3.341 mt'a ve Haziran 2025'te kaydedilen 1.825 mt'a kıyasla 4.107 mt ile Meksika oldu. Meksika'yı 1.221 mt ile Kanada takip ederken ABD'nin Haziran ayında 1.000 mt ve üzeri ticari profil ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.

Etiketler: Ticari Profil Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

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