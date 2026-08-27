ABD'nin ticari profil ihracatı 2026'nın Haziran ayında aylık %14,9 arttı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD'nin ticari profil ihracatı bu yılın Haziran ayında aylık %14,9 ve yıllık %71,5 artışla 5.455 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, bir önceki ay kaydedilen 6,58 milyon $'a ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 4,20 milyon $'a kıyasla 7,53 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD'nin en fazla ticari profil ihracatı yaptığı ülke, Mayıs ayında kaydedilen 3.341 mt'a ve Haziran 2025'te kaydedilen 1.825 mt'a kıyasla 4.107 mt ile Meksika oldu. Meksika'yı 1.221 mt ile Kanada takip ederken ABD'nin Haziran ayında 1.000 mt ve üzeri ticari profil ihracatı yaptığı başka pazar olmadı.