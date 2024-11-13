ABD’nin çelik ithalatı Eylül’de aylık %15,8 geriledi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ithalat verilerine göre bu yılın Eylül ayında ülkenin aylık çelik ithalatı, bir önceki aya kıyasla %15,8 ve yıllık bazda %5,3 düşüşle 1.940.065 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 2,6 milyar $’a ve 2023’ün Eylül ayında kaydedilen 2,4 milyar $’a kıyasla 2,3 milyar $ seviyesinde yer aldı.

ABD’nin en fazla çelik ithalatı yaptığı ülkeler 450.187 mt ile Kanada, 299.566 mt ile Brezilya, 242.348 mt ile Meksika, 245.511 mt ile Güney Kore, 70.791 mt ile Japonya ve 122.851 mt ile Vietnam oldu.

Ürün gruplarına göre söz konusu ayda yarı mamul ithalatı, bir önceki ay kaydedilen 475.111 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 537.201 mt’a kıyasla 389.379 mt oldu. Eylül ayında yassı mamul ithalatı, Ağustos ayında kaydedilen 897.699 mt’a ve 2023’ün Eylül ayında kaydedilen 782.325 mt’a kıyasla 832.066 mt seviyesinde kaydedildi. Uzun mamul ithalatı, Ağustos ayında kaydedilen 336.581 mt’a ve 2023’ün aynı ayında kaydedilen 278.046 mt’a kıyasla 295.785 mt olurken, aynı ayda boru ithalatı ise bir önceki ay kaydedilen 355.338 mt’a ve 2023 yılının Eylül ayında kaydedilen 319.333 mt’a kıyasla 346.585 mt seviyesinde yer aldı.

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından yayımlanan verilere göre ABD’nin çelik ürünleri ithalat pazar payının söz konusu ayda bir önceki ay kaydedilen %21’e kıyasla %21 olduğu tahmin ediliyor.